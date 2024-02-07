انت الأن تتابع خبر صاحب هذا البرج سيصبح مليونير وسيودع سنين الفقر للأبد... عالم الفلك الأمريكي العبقري وليام ديفيد يكشف هوية ملك الأبراج في الـ 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وليام ديفيد أرنت ‏هو فلكي وعالم فيزيائي أمريكي وعضو في الجمعية الفيزيائية الأمريكية والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم واشتهر بتوقعاته للأبراج التي يطلقها في بداية كل عام.

وتوقع الفلكي الأمريكي الشهير أن يكون 2024 بالنسبة لمولود برج الحمل هو عام الحصول على مزيد من الأموال وفرصزيادة الدخل متوقعاُ دخوله عالم المليونيرات في منتصف العام الجاري

وبحسب وليام ديفيد، سيحقق أصحاب برج الحمل ثروة مالية كبيرة طال انتظارها لسنوات مشيراً الى أن الفترة بين نيسان وحزيران ستكون أكثر ملاءمة للكسب واتخاذ خيارات استثمارية حكيمة والوصول إلى أهدافهم.

وقال ويليام لمولود الحمل "إن مرحلة عملك الأكثر إنتاجية في عام 2024 هي بداية العام عندما يكون كوكب المريخ الديناميكي في منطقتك المهنية لأول مرة منذ عامين".

وتوقع العالم الأمريكي حدوث تغيير في حياتك المهنية في 20 إبريل، عندما يعانق كوكب المشتري في برج الثور أورانوس، الموجود أيضًا في برج الثور وهو لقاءً نادرا بين كوكبين قويين يحدث مرة واحدة فقط كل 14 عامًا ويمكن أن يحقق مكاسب مالية غير متوقعة.