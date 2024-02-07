انت الأن تتابع خبر مصر في خطر..ساعات قليلة تفصل مصر على اسوء عاصفة في تاريخ البلاد.. الأرصاد تستغيث بالدول المجاورة والخطر سوف يصل الى كل بيت.. وعلى المواطنين اتخاذ هذه الاجراءات من الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من عودة فرص تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري

والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت الموافق 3 فبراير، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية

و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليلا وفى الصباح الباكر شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

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