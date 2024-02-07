اتفرج شاب يمني يصدم المذيع الشهير مصطفى الاغا بهذا الفعل ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - استضافة قناة ام بي سي بتقرير لبرنامج صدى الملاعب اليمني عبدالرقيب اليافعي.

وظهر المذيع الشهير مصطفى الاغا يتحدث عن عبدالرقيب اليافعي بقوله يلقب نفسه بجوجل قبل ان يظهر اليافعي بالتقرير حيث تضمن التحدي من قبل مراسل البرنامج علي الشراية حيث يقوم باستضافة مشجعين بكاس اسيا بقطر ويقومو بتوجيه اسئلة رياضية لعبدالرقيب.

واجاب اليافعي على اسئلة المشجعين بكل اقتدار حيث تضمنت اغلب الاسئلة عن الفائزين بكاس العالم ٧٨ و ٩٠ و٨٤ وابهر اليافعي مصطفى الاغا ومقدمين برنامجه بسرعة اجابته على الاسئلة.

البرنامج الشهير صدى الملاعب مع الإعلامي المبدع علي الشراية وتقديم الٱعلامي الرائع مصطفى