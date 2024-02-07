طنين الأذن فهو جرس إنذار لأمراض خطيرة مزمنة عليك الحذر منها.. تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - طنين الأذن هو عبارة عن رنين أو ضجيج دون مؤثر صوتي خارجي، ويصف المرضى هذا الإحساس بأنه همهمة، أو همسة، أو صفير، أو رنين، أو ضوضاء من سقوط الماء.

ومن الأسباب الشائعة لطنين الأذن مايلي:

فقدان السمع المصاحب لتقدم العمر

حيث يضعف السمع عند الكثيرين مع تقدم العمر، ويبدأ عادة في عمر الـ 60، ويمكن أن يَتسبب فقدان السمع في الطَّنين.

التعرض لضوضاء عالية

يمكن للضوضاء العالية، كالصادرة عن المعدات الثقيلة، والمناشير الكهربائية والأسلحة النارية، أن تتسبب في فقدان السمع المُرتبط بالضوضاء.

وعادة ما يزول طنين الأذن بسبب التعرض قصير المدة، كحضور الحفلات الصاخبة، أما التعرض طويل وقصير المدى للضوضاء العالية فيمكن أن يسبب ضرراً دائماً.

انسداد الأذن الشمعي

يَحمي الشمع قناة الأذن، فتعلق به الأتربة ويبطئ من نمو البكتيريا، ويصعب التخلص من شمع الأذن طبيعياً عند تراكُمه، ممَّا يسبّب فقدان السمع أو تهيج طبلة الأذن، ويؤدي إلى الإصابة بالطنين.

التغيُّرات في عظم الأذن

قد يؤثر تيبس عظم الأذن الوسطى في سمعك ويسبب الطنين، وتميل هذه الحالة، الناجمة عن نمو العظم غير الطبيعي، لأن تتوارثها العائلات.