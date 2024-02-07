انت الأن تتابع خبر هبوط حاد في وتيرة الجنيه.. وتراجع كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء .. اعرف وصل كام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر الدولار في تاريخ اليوم الأول من فبراير شهد ثبات واستقرار في البنوك المصرية، وبالانتقال إلى السوق السوداء تم تسجيل سعر وصل إلى ٧٠ جنيه، حيث الطلب المتزايد على الدولار وعدم وجوده في البنوك المصرية مما يجعل العديد من الأشخاص الاتجاه للسوق السوداء بين البيع والشراء.سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في ظل ارتفاع الأسعار في مصر تم البحث بشكل مكثف عن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق السوداء،

حيث بدأ بالارتفاع مع بداية عام ٢٠٢٤ حتى سجل اليوم سعر ٧٠.٢١

جنيه مصري في البيع، وسعر ٧٠.٠٦ في سعر الشراء، وتشهد السوق السوداء تعاملات نشطة للعملات وعلى رأسها الدولار الأمريكي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك المصرية يشهد استقرارًا أمام الجنيه المصري، ومن أبرز الأسباب لذلك عدم توفره بشكل رسمي داخل البنوك وعدم بيعه، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل اليوم سعر 30.9 جنيه مصري للشراء، وسجل بدوره سعر 30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل بنك الإسكندرية في أول يوم من فبراير سعر بيع الدولار 30.95 جنيه مصري بينما سعر الشراء سجل اليوم نحو 30.85 جنيه مصري.

المصرف العربي الدولي

بالانتقال إلى سعر الدولار في المصرف العربي الدولي تم تسجيل سعر 30.85 جنيه للشراء، وسعر 30.95 جنيه للبيع.

بنك مصر

داخل بنك مصر تم تحديث قائمة اسعار العملات، وجاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء، وسعر 30.95 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

وضح البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار اليوم وسجل مبلغ 30.96 جنيه مصري في البيع، وسعر 30.83 جنيه مصري في عمليات الشراء.

البنك الأهلي المصري

سجل البنك سعر جديد للدولار اليوم، حيث سجل في البيع سعر 30.85 جنيه مصري، وفي سعر الشراء تم تسجيل 30.75 جنيه مصري.ما المتوقع في سعر الدولار؟

تم توقع ارتفاع الدولار مع بداية عام ٢٠٢٤، وفي هذه الفترة أشار صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع تسجيل سعر ٣٦.٨٣ جنيه مصري للدولار أمام الجنيه بين ٢٠٢٤ و ٢٠٢٨ م.

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