انت الأن تتابع خبر اتفرج .. فيديو قديم لطلاب مدرسة النسيم بالرياض عام 2010 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر من داخل مدرسة ثانوية النسيم في الرياض عام 2010.

وأظهر الفيديو حالة من الفوضى داخل الفصل، وقام بعض الطلاب بالتصفيق والرقص والدق على المقاعد الخشبية.

وأبان الفيديو عدد من الطلاب يغطون وجوههم بالأشمغة، بينما نام أحدهم على المقعد الدراسي.

الجدير بالذكر يعرض حاليا على منصة شاهد مسلسل ثانوية النسيم، وتدور أحداثه في مدرسة ثانوية تقع في حي النسيم في الرياض، ويواجه طلاب المدرسة المراهقون مدرسهم الجديد عبد الله (خالد صقر) الذي يحمل درجة الماجستير في إصلاح التعليم، ثم يتحداه الطالب مشعل ويعلن بأنه سيجبره على الفرار من الثانوية قبل انتهاء العام الدراسي، فيقبل الأستاذ عبدالله التحدي، لتبدأ معركة إصلاحية ونفسية وأخلاقية يخوضها المدرس الشاب بهدف إصلاح طلابه وتغيير سلوكهم.