قادمة من اليمن.. الكشف عن صدمة ‘‘أبو عبيدة’’ والمقاومة الفلسطينية بهذا الشيء!!

الرياض - محمد الاطلسي - قال أكاديمي يمني، إن المقاومة الفلسطينية، ستعيش صدمة حقيقية، حينما تكتشف أن مليشيا الحوثي هي وحدها من يشترك مع الكيان الصهيوني في تدمير المساجد.

وتساءل البروفيسور أحمد الدغشي، أستاذ الفكر التربوي الإسلامي ( أصول التربية وفلسفتها)، عبر منصة إكس: "كم ستكون صدمة أبي عبيدة وإخوانه بالخصوص حين يكتشفون أن الحوثي الذي يزعم وقوفه معهم اليوم هو وحده من يشترك مع الكيان الصهيوني في سياسة تدمير المساجد هذه".

وأشار إلى ما تضمنه تقرير تفجير المساجد في اليمن من قبل الحوثيين حتى عام 2016م بلغت 750مسجدا، توزعت بين التفجير الكُليِ، والقصف بالسلاح الثقيل.

وارتكبت مليشيا الحوثي آلاف الجرائم بحق المساجد والمنازل وقامت بتفجيرها وتدميرها وقصفها، إلى جانب دور القرآن.

ويأتي تعليق الدغشي، ردًا على موقف المقاومة الفلسطينية التي انخدعت بمناورات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر بحجة دعم قطاع غزة.