انت الأن تتابع خبر ملك الأردن يهدي كل لاعب أردني هدية تكفيه مدى الحياة بعد وصولهم نصف نهائي كأس آسيا.. لن تصدقوا ما هي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل منتخب الأردن إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على طاجيكستان بهدف نظيف الجمعة في افتتاح مواجهات ربع نهائي البطولة.

وسجل لاعب وسط طاجيكستان فاهادات هانونوف هدف الأردن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66 من المباراة.

وسيلاقي منتخب الأردن، في الدور قبل النهائي المقرر يوم الثلاثاء القادم على ملعب (أحمد بن علي)، الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى بين منتخبي كوريا الجنوبية وأستراليا.

وكشفت مصادر أردنية أن ملك الأردن عبد الله الثاني منح كل لاعب في المنتخب الأردني 100 ألف دولار أمريكي بعد هذا الإنجاز التاريخي.

وكان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، وزوجته الأميرة رجوة الحسين ووأشقائه الأمراء علي بن الحسين والأميرة سلمى، حرصوا على حضور مباراة نصف نهائي بطولة كأس آسيا، والتي أقيمت بين فريقين الأردن وطاجيكستان، في العاصمة القطرية الدوحة.