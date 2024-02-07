الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لمركز تدريب "حماس" على هجوم 7 أكتوبر ..ما وجد بداخله صادم ! ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الجيش الإسرائيلي مساء الأحد إن قواته داهمت "منشأة تدريب" تابعة لحماس زعم أن عناصر الحركة جهّزوا وتدربوا فيها لهجوم 7 أكتوبر.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن المنشأة الواقعة في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة كانت تحتوي على نماذج لقواعد عسكرية إسرائيلية وآليات مدرعة وكذلك نقاط دخول إلى كيبوتسات (التجمعات الريفية الإسرائيلية).

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو للمجمّع، وأكد أن جنوده داهموا أيضاً مكتب محمد السنوار القيادي الكبير في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس. وهو أيضاً شقيق يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة والذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر.

وأضاف الجيش أنه خلال عملية دهم مجمّع القادسية في خان يونس، واجهت القوات عدداً من "المسلحين" الذين قاموا بإطلاق النار. وتابع أنه تم "تحييدهم" بنيران القناصة وقصف الدبابات وغارات جوية.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي: "تم العثور في المنطقة على مخرطة لصناعة الوسائل القتالية والبنى التحتية التحت أرضية، وكذلك كمية كبيرة من الوسائل القتالية التي شملت الصواريخ المضادة للدبابات، وصواريخ آر بي جي، ورشاشات إف إن ماغ، ومتفجرات الطريق، والقنابل اليدوية وغيرها".