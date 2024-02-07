فتح ملف منشأة الكترونيا 1445 بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي بالخطوات

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رياض - احمد صلاح - فتح ملف منشأة تعتبر من أهم وأحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها والإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين، كما تم الإعلان عن الخدمة من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الموارد على جميع مواقع التواصل، بالإضافة إلى ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الجديدة والتي من أهمها، تحديث بيانات عامل الكترونيا 1445 بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي، كما تم الإعلان أيضا عن إصدار شهادة تعريف بالاحتضان الكترونيا 1445 بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي، والآن ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل والتعرف على جميع الشروط التي تم الإعلان عنها، بالإضافة إلى ذلك أيضا سوف نقوم بتوضيح طريقة وكيفية الحصول على الخدمة وتنفيذها الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي.

فتح ملف منشأة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حديثا عن العديد والكثير من خدماتها الإلكترونية الجديدة والتي تقدمها من خلال الموقع والتطبيق الالكتروني لديها، والتي جاءت من ضمن تلك الخدمات خدمة فتح ملف منشأة، والتي تتيح لجميع المنشآت من فتح ملف منشأة رئيسي أو فرعي أو فرع لها أو تعديل البيانات بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة.

شروط فتح ملف منشأة

كما تم الإعلان أيضا عن شروط فتح ملف منشأة الكترونيا والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

إدخال جميع التراخيص المطلوبة للنشاط وفقا لقائمة التراخيص.

يجب أن تكون جميع الكيانات التابعة للرقم الموحد ليست في النطاق الأحمر أو الأصفر.

أن تكون المنشأة قائمة.

خطوات فتح ملف منشأة

بالإضافة إلى ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقة وكيفية فتح ملف الكترونيا، كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :

دخول الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم في الوزارة.

الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار الخدمة.

وفى نهاية المقالة نتمنى أن نكون قمنا بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل والتعرف على جميع الشروط التي تم الإعلان عنها، كما سوف نوافيكم بجميع الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي يتم إطلاقها حديثا من خلال موقع الصبح، وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى التحول الرقمي الكامل بالمملكة.