ميسي يفجر قنبلة كروية هزت دوري روشن بأكمله ويرفع دعوى قضائية ضد نادي الهلال بعد حصول هذا الأمر الدنيء أمام عينية... ما الأمر!

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رياض - احمد صلاح - موقف محرج وقع به الهلال، وفتح باب السخرية عليه من قبل الأجانب..

تورط الهلال السعودي في خطأ غريب بينما كان يسعى لاستعراض مهارات لاعبيه أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الزعيم التقى قبل يومين بالفريق الأمريكي، ونجح في الفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن كأس موسم الرياض الودي.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نشر الهلال فيديو لهدفه الأول في المباراة، الذي سجله الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مع وضع في الخلفية أغنية أجنبية، تحمل كلمات عن مناطق "حساسة" في جسد المرأة.

الفيديو انتشر على نطاق واسع عبر الحسابات الأجنبية، خاصةً تلك البرازيلية، نظرًا لاهتمامها بالنادي الذي ينشط به نيمار دا سيلفا، وعلقت ساخرة: "مؤكد أنهم لم يفهموا كلمات الأغنية!".

هذه السخرية وصلت للمركز الإعلامي للنادي السعودي، الذي بدوره قام بحذف المقطع بعد ساعات من نشره، لكن بعد فوات الآوان، إذ اقتبسته بالفعل الحسابات الأجنبية.

يذكر أن إنتر ميامي يواصل جولته في الرياض، إذ يلتقي بالنصر اليوم الخميس في ثاني جولات موسم الرياض، على أن تجمع الجولة الأخيرة بين الزعيم والعالمي، لحسم بطل الموسم، وفقًا للأعلى نقاطًا بين ثلاثتهم.