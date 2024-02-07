معركة طاحنة استمرت14ساعة بين قوات صنعاء والبحرية الأمريكية بالبحر الأحمر.. تفاصيل كاملة

الرياض - محمد الاطلسي - أفصحت القيادة المركزية للقوات الامريكية، الأربعاء، 07 شباط، 2024، عن كواليس مواجهات مع القوات اليمنية امتدت لنحو 14 ساعة.

وفي التفاصيل، أكدت القيادة الامريكية شن من وصفتهم بـ”الحوثيين” عدة هجمات بصواريخ بالستية على سفن وبوارج بالبحر الأحمر وخليج عدن.

ولفتت إلى أن بوارجها المتمركزة في البحر الأحمر حاولت التصدي لتلك الهجمات التي بدأت عن الواحدة صباحا وحتى الرابعة مساء.

وأكد الجيش الأمريكي نجاحه بصد صاروخ واحد ، في حين استهدفت 5 صواريخ أخرى سفن شحن، أبرزها سفينة “ستار ناسيا” التي اكد البيان اصابتها بأضرار وكذا سفينة مورنيغ تايد” البريطانية.

يشار إلى أن قوات صنعاء كانت قد أكدت على لسان متحدثها في وقت سابق الثلاثاء نجاحها باستهداف السفن سالفة الذكر.

وعلى رغم أن الاشتباكات الأخيرة جزء من مواجهات يومية باتت تتصاعد وتيرتها خلال الايام الأخيرة بالتوازي مع تكثيف القصف الأمريكي – البريطاني على اليمن الا ان البيان الأمريكي اكد فشل البوارج الامريكية والبريطانية في وقف العمليات اليمنية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل او المتجهة إلى موانئها.