اتفرج سفير دولة عظمى يفقد اعصابة ويضرب مساعده بالحذاء والسبب لايصدق!!

الرياض - محمد الاطلسي - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسفير جمعية مكافحة العنف الملكية البريطانية رهات فاتح علي خان، وهو يعنف ويضرب شخصا بأحد فنادق ولاية تكساس الأمريكية.

وفي المقطع الصادم، يظهر خان وهو مغن باكستاني (49 عاما)، وهو يقوم بضرب زميله في الفرقة بالحذاء على رأسه ويسحبه من شعره في غرفة الفندق.

وشوهد خان، الذي لديه ثمانية ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي التقى بالملك البريطاني تشارلز الثالث عدة مرات كسفير، وهو يضرب زميله في الفرقة في ثلاثة مقاطع فيديو منفصلة.