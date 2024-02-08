انت الأن تتابع خبر فاكهه مهملة رخيصة تزرع في مصر تمنع ارتفاع السكر وتحمي الكبد والكلى من التلف وتعزز وظائف الدماغ وتعتبر الحل الأمثل لـ فقر الدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشتهر مصر بزراعة الفراولة وتعد الدولة الأولى في العالم في زراعة محصول الفراولة وتصديرها إلى العديد من الدول العربية وكذلك الأجنبية، حيث يتميز المحصول المصري على منافسيه في مختلف الدول نظراً لجودته ومواصفاته العالمية.

فوائد الفراولة عديدة،

فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول الفراولة لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن.

وكشفت دراسة صادرة عن مؤشر Global Burden of Disease، عن فوائد عديدة تناول الفراولة على صحة القلب.

ووفق الدراسة، فإن تناول كوب صغير من الفراولة يوميا، يمكن أن يحسّن من صحة القلب.

وقال البروفيسور في معهد ليلينوي للتكنولوجيا، بريت بيرتون فريمان، في بيان: "أظهرت الدراسة أن اتباع نظام غذائي لا يتضمن تناول الفاكهة، من بين عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري".

وأضاف فريمان: "من الضروري أن تتضمن الأنظمة الغذائية كميات كافية من الفاكهة، ومراعاة التنوع فيها"، وفقما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.

وتابع قائلا: "تناول كوب من الفراولة يوميا قد يظهر آثارا مفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية".

فوائد تناول الفراولة للصحة والعلاجات الطبيعية

تشير الدراسة إلى أن فوائد تناول الفراولة تشمل، تخفيض الكوليسترول السيء، وزيادة قوة الأوعية الدموية ومرونتها، وخفض السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، بالإضافة إلى تقليل الالتهابات.

توصلت دراسة أجريت على 33 بالغا يعانون من السمنة إلى أن تناول كوبين ونصف من الفراولة يوميا يؤدي إلى تحسين كبير في مقاومة الأنسولين. وأكدت الأستاذة المساعدة في جامعة نيفادا في لاس فيغاس، الدكتورة أربيتا باسو، أن هذه الدراسة تدعم الفرضية القائلة بأن استهلاك الفراولة يمكن أن يحسن مخاطر استقلاب القلب.

وأضافت باسو أنه من المهم اعتماد الفراولة كـ"دواء" للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين.

وقد أظهرت دراسات أخرى أن الفراولة قد تساعد في الحماية من بعض أنواع السرطان ويمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

فوائد أخرى للفراولة

الفراولة معززة للمناعة: تعتبر الفراولة مصدرًا ممتازًا لفيتامين C الذي يساعد في بناء مناعة الجسم والوقاية من الإصابة بأمراض العيون.

الفراولة ضرورية لصحة العظام: يعتبر الكالسيوم من الأمور الضرورية لنمو العظام وتحسين عمل القلب والعضلات والأعصاب، والفراولة تعتبر مصدرًا غنيًا بالكالسيوم.

الفراولة مفيدة جدًا للهضم: يحتوي الفوسفور الموجود في الفراولة على خصائص تحسن عملية الهضم وتساعد في إصلاح الخلايا وتنظيم التفاعلات الكيميائية في الجسم.

الفراولة تحمي الكبد

تعد الفراولة من الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة، وهي تعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي ومنع تلف الكبد. يمكن أن تكون الفراولة مفيدة في الحفاظ على صحة الكبد وتعزيز وظائفه.

الفراولة تعزز صحة الدماغ

تعتبر الفراولة من الفاكهة الغنية بحمض الفوليك، وهو ضروري لنمو دماغ الطفل. كما أنه يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتعزيز صحة الدماغ بشكل عام. يمكن أن تكون الفراولة جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي لتعزيز صحة الدماغ وتحسين وظائفه.

علاج فقر الدم

تستخدم الفراولة في بعض الحالات كعلاج لفقر الدم. فهي تحتوي على مستويات عالية من الحديد وفيتامين سي، وهما مكونان مهمان في علاج فقر الدم وزيادة إنتاج الخلايا الحمراء في الدم.

فوائد الفراولة للكلى