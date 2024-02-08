انقطاع خدمتي الإنترنت والإتصالات بشكل كلي في هذه المحافظة اليمنية

الرياض - محمد الاطلسي - انقطعت خدمة الاتصالات والانترنت بشكل كلي في مديريتي حيس والخوخة جنوب محافظة الحديدة (غرب اليمن)، نتيجة عمل تخريبي في كابل الألياف الضوئية.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن خدمتة الاتصالات والانترنت انقطعت بشكل تام في مديريتي حيس والخوخة ، وعزلت جنوب الحديدة عن العالم.

وأوضحت المصادر، أن خدمة اتصالات الهاتف النقال يمن موبايل والأرضي وخدمة الإنترنت "دي سي إل" ، المشغل لهما شركة الإتصالات تيليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقدت بالكامل نتيجة عمل تخريبي في كابل الألياف الضوئية.

وبين فترة وأخرى، تتكرر انقطاعات الاتصالات والانترنت في المديريتين، بسبب الأعمال التخريبية لكابل الألياف الضوئية، من قبل مسلحين