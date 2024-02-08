اليمن.. مواطن يقتل شقيقته الحامل.. السبب؟

الرياض - محمد الاطلسي - لقيت امرأة مصرعها، على يد شقيقها أثناء نزاع بينه وبين والده على مبلغ مالي، في مديرية المتون بمحافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).

وقالت مصادر محلية إن "سمر عوض حسين الخمري" قُتلت، الأربعاء، بعيار ناري انطلق من سلاح أخيها عمار، أثناء مشادة كلامية بينه وبين والده، إثر خلاف على مبلغ مالي.

وأضافت المصادر أن سمر تدخلت لمحاولة فض النزاع بين أبيها وأخيها حين انطلق عيار ناري من سلاح الأخ، أرداها قتيلة مع جنينها الذي كانت حامل به.

وأشارت المصادر إلى أن الأخ لاذ بالفرار بعد مقتل أخته، فيما تقول بعض المصادر إنه يعاني من حالة نفسيه منذ زمن وقد حاول عدة مرات قتل والده ووالدته.