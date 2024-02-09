شروط جديدة غير متوقعة تضعها السعودية لزواج فتيات المملكة من الجنسية اليمنية !

الرياض - محمد الاطلسي - فيديو الفتاة السعودية شهد تداول واسع على منصات التواصل الإجتماعي، وهو ما جعل الكثير من الشباب اليمنيين يتواصلون معها ويبدون رغبتهم بالزواج منها حسب قولها.

ونتيجة لكثرة الرسائل التي وصلت إلى حساباتها على السوشيال ميديا، خرجت الفتاة عن صمتها بمقطع فيديو آخر اوضحت فيه أنها كانت تمزج بالفيديو السابق.

وقالت الفتاة أنها لا تفكر حالياً في الزواج وأن كلامها بالفيديو السابق كان مجرد مزح ليس أكثر، لكن الكثير أخذوه بمحمل الجد وتواصلوا معها على الخاص، ووصل الأمر إلى تواصل البعض منهم مع أهلها وهو ما سبب لها حرجاً كبير حسب قولها.

ورغم أن فيديو الفتاة السعودية مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن الكثير من المغردين أعادوا تداوله خلال الساعات الماضية، خصوصا بعد تصريحات متداولة للإستشارية النفسية والأسرية الدكتورة زهرة المعبي قالت فيها أن السعوديات يفضلن الزواج من الأجانب.

وأوضحت الدكتورة زهرة المعبي أنها تشجع زواج السعوديات بالأجانب، خاصة في ظل الأنظمة الجديدة، التي تقضي بمعاملة أبناء السعودية كالمواطنين، مع منح الأم الحضانة، التي تضمن بقاء أولادها معها، حتى في حالة

الانفصال.شهدت مواقع التواصل الإجتماعي ضجة واسعة بعد ظهور فتاة سعودية في بث مباشر أعلنت فيه رغبتها الزوج من شاب من الجنسية اليمنية، موضحة أنها ستقوم معه بكل واجباتها الزوجية من طبخ واهتمام وغيرها من الأمور التي تفعلها الزوجة لزوجها.

عشرات العرسان يتقدمون لهاألا يزيد فارق السن بين المتقدمين عن خمسة عشر عامًا.

• إحضار عقد زواج يثبت خلوه من الأمراض ويدل على لياقته الصحية للزواج.

• حصول الزوجة على شهادة عدم ممانعة من الزواج ،ويكون طلب الإضافة إليها أثناء مراجعة السفارة.

• حصول الزوجة على شهادة توضح حالتها الاجتماعية.

• توضح هذه الشهادة ما إذا كانت متزوجة سابقًا أو عزباء أو مطلقة.

• يشترط ألا يكون الخاطب قد تزوج أو طلق سعودية من قبل ويوقع وبصمات أصابعه على إقرار عدم الزواج من سعودية من قبل.

• كما يلزم وجود شاهدين سعوديين ،بالإضافة إلى صورة من هويته وتوقيع سعوديينوقالت

المعبي إن توجه السعوديات مؤخرا للزواج بالأجانب، يرجع إلى عدة أسباب من بينها أن الأجنبي يكون أكثر أريحية من الزوج السعودي.

شروط زواج المرأة السعودية من أجنبي:

في حالة زواج سعودية من أجنبي خارج المملكة ،وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط منها:

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة وأن لا يقل عمر المرأة عن 21 سنة.

– يجب أن يكون المتقدم غير مرتبط أو مرتبط بشخص مقيم في المملكة العربية السعودية.

– أن يكون الراغب في الزواج قد أكمل دراسته.

– أن يكون المتقدم للزواج يشغل وظيفة ثابتة، يجب ألا يقل دخل المتقدم للزواج عن 3000 ريال شهرياً أو ما يعادلها بعملة الدولة.

شروط زواج السعودية من خليجي :

يمكن زواج السعودية من خليجي (أي مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي) ولكن هناك شروط يجب توافرها:

شروط زواج السعودية من خليجي :

يمكن زواج السعودية من خليجي (أي مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي) ولكن هناك شروط يجب توافرها:

• جوازات سفر اصحاب العلاقه الزوجيه، يجب أن يكون عمر العروس خمسة وعشرين عامًا على الأقل ،لكنها قد تكون أكبر إذا لم يولد العريس في المملكة.