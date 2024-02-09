انت الأن تتابع خبر نزل تحت الـ50..انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعر الجنيه الآن مقابل الدولار!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر الدولار مقابل الجنيه، من أبرز ما يبحث عنه الآلاف يوميًا عبر محرك البحث جوجل، مع التطورات الجديدة الأخيرة، إذ تراجع سعر في السوق الموازية بشكل غير مسبوق لأول مرة بعد القفزة الأخيرة، بينما يبحث الكثير عن سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة حول القرض.من جانبه قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في وقت سابق إن الأحاديث التي تتردد عن قرب تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار تزامنًا مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر حاليًا مجرد تكهنات.

وأضاف “الحمصاني”، خلال تصريحات أدلى بها لقناة تليفزيونية، أن الموقف النهائي سيتم الإعلان عنه بمجرد انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وعلق على الأخبار والتقارير المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية عن انتظار مصر حدثًا ماليًا مهمًا جدًا سيدر على البلاد دخلًا كبيرًا من العملة الأجنبية يصل إلى مليارات الدولارات، يؤثر إلى حد كبير في عودة الاتزان إلى سعر الصرف.

مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار

وكان الإعلامي مصطفى بكري، قال إنه بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2 جنيه بالسوق السوداء ، مشيرًا إلى أن سعر الدولار انخفض من 67 لـ65 أمس الأول.

وأكد مصطفى بكري، أن أسعار الدولار ستشهد تراجعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، مضيفًا خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأزمة الاقتصادية في مصر حدثت نتيجة أزمات عالمية، مشيرًا إلى أن الحصار الاقتصادي على مصر له أبعاد سياسية متعلقة برفض مخطط التهجير.

وقال: «بالفعل تراجع سعر الدولار، وسيتراجع مجددًا، أنا براهن وعندي معلومات الدولار سيتراجع وبإذن الله الجنيه سيعود إلى عافيته ومصر ستنتصر وتقف على قدميها».سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي: