انت الأن تتابع خبر خسّت 14 كيلو في 14 يوم .. المصرية ني عز الدين تكشف عن طعام بسيط موجود في كل مطبخ يسد الشهية وينقص الوزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين عن حل سحري لإنقاص الوزن الزائد بدون حمية أو ريجيم وبشكل سريع. وقالت إنها استخدمت نبتة المريمية والتي تساعد على تنظيم الشهية وتقليل الدهون في الجسم وتمكنت من فقدان وزنها الزائد خلال أسابيع.ويساعد نبات المريمية على كبح الشهية لساعات طويلة، ومع قلة تناول الطعام، يقوم الجسم بحرق الدهون المتراكمة به، للحصول على الطاقة، مما يساهم في فقدان الوزن.

وفي هذا المقال سنستعرض بعض الأعشاب الجبارة التي يجب أن توجد في كل مطبخ، والتي تعتبر مفيدة جداً للتخلص من الكرش.

الكركم

يعتبر الكركم، الغني بالكركمين، أحد التوابل الأكثر شيوعًا في أي مطبخ آسيوي، لكن هل تعلم أن هذه التوابل ذات اللون الأصفر الزاهي مفيدة لتعزيز فقدان الوزن؟ نعم، قليل من هذه البهارات في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يعزز عملية التمثيل

الغذائي في الجسم والتي تلعب دورًا مهمًا للغاية في إنقاص الوزن، يزيد الكركم من حرارة الجسم، والذي بدوره يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، يعتبر الكركم أيضًا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة وهو مفيد مرة أخرى لفقدان الوزن، يمكنك إضافة هذه التوابل إلى كوب من الحليب الدافئ أو العصائر أو الخضار.

القرفة

القرفة من التوابل الرائعة لفقدان الوزن، هذه العشبة المدهشة لها ميزات تساعد في موازنة مستويات السكر في الدم، وهذا بدوره يساعد في الحفاظ على الجسم ممتلئًا ويساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، يمكنك إضافة هذه التوابل إلى دقيق الشوفان أو الشاي أو الشاي أو كوب دافئ من الحليب أو تناوله مع الزبادي العادي للاستمتاع بفوائد هذه التوابل.

الكمون

الكمون هو نوع آخر من التوابل الرائعة لفقدان الوزن، يمكن لبذور الكمون حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع عن طريق زيادة سرعة التمثيل الغذائي وتحسين الهضم، ويقول العلم أنه عندما يكون معدل الأيض والهضم صحيين، فإن فقدان الوزن يحدث تلقائيًا،

لذا، كيف يمكنك استخدام الكمون لفقدان الوزن؟ خذ ملعقتين كبيرتين من بذور الكمون وانقعها طوال الليل في الماء، في صباح اليوم التالي صفي هذا الماء واشربه على معدة فارغة، هذا يساعد في منع الانتفاخ وتكوين الغازات.

الزنجبيل

عشبة الزنجبيل هى أفضل صديق لك عندما تحاول إنقاص الوزن، يمكن أن تساعد هذه العشبة في تقليل الالتهاب وتعزيز الهضم وتساعد أيضًا في كبح الشهية، يمكن أن تعزز خصائص الزنجبيل فقدان الوزن.

الفلفل الأسود