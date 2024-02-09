انت الأن تتابع خبر دون الحاجة للطبيب.. عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تخلصك من الإمساك في 5 دقائق وتعتبر الحل الأمثل للقضاء على حصوات الكلى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورق الغار، المعروف أيضًا باسم ورق اللوري، هو أحد الأعشاب العطرية الشهيرة التي تستخدم في الطهي لإضافة نكهة مميزة. ولكن لا يقتصر استخدام ورق الغار على المطبخ فحسب، بل يستخدم أيضًا في الطب البديل لفوائده العلاجية والغذائية العالية التي لا تقدر بثمن.

فوائد ورق الغار الصحية

يعتبر ورق الغار من الأعشاب ذات الفوائد العظيمة نظرًا لقيمته الغذائية العالية. وفيما يلي بعض الفوائد الصحية لورق الغار:

1. ينظم عملية الهضم

يعزز ورق الغار عملية الهضم ويساعد في علاج العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك وحموضة المعدة وحركة الأمعاء غير المنتظمة.

2. يساعد في النوم الهادئ

يعمل ورق الغار كمهديء ويساعد على تحسين النوم. يمكن تناول مشروب ورق الغار قبل النوم للحصول على نوم هادئ ومريح.

3. يفتت الحصوات ويعالج مشاكل الكلى

يعتبر ورق الغار الوسيلة المثلى لعلاج حصى الكلى وأي مشاكل في الكلى. يمكن تناول مغلي أوراق الغار للحصول على الفوائد العلاجية.

4. يقاوم السرطان

يحتوي ورق الغار على مركبات مضادة للسرطان مثل حمض الكافيك والكيرسيتين والأوجينول. تساعد هذه المركبات في تثبيط نمو الخلايا السرطانية.

5. مسكن قوي

يمتلك زيت ورق الغار خصائص مسكنة قوية، ويمكن استخدامه لتخفيف الألم في أي منطقة من الجسم. قم بتدليك المنطقة المؤلمة بزيت ورق اللورا وستشعر بتحسن سريع للألم، بما في ذلك الصداع.

6. ينظم مستويات السكر في الدم

يساعد ورق الغار في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في التحكم في مستويات السكر.

باختصار، يمتلك ورق الغار فوائد صحية عديدة ومتنوعة، ويمكن استخدامه بسهولة في العديد من الوصفات والعلاجات الطبيعية. استمتع بفوائد ورق الغار الصحية واستخدمه كجزء من نظامك الغذائي والعناية الصحية الشخصية.

فوائد ورق الغار في علاج السكري من النوع 2 وتعزيز صحة القلب

فوائد ورق الغار لصحة القلب

ورق الغار فعال في علاج السكري من النوع 2، فهو يحافظ على مستوى السكر في الدم، وينظم عمل القلب. يحتوي ورق الغار على مركبات تعزز صحة القلب وتمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية. يمكنك تحضير مشروب بغلي ورق الغار وشربه للاستفادة من هذه الفوائد.

تحسين الدورة الدموية والشعور بالدوار

الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الدورة الدموية، والتي تؤدي للشعور بالدوار، يمكنهم استخدام ورق "اللورا" أو "الغار" لتحسين الدورة الدموية. يحتوي ورق الغار على مجموعة من الأملاح المعدنية الضرورية لصحة الجسم، وتساعد في علاج مشكلات الهضم وفتح الشهية. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر ورق الغار مفيدًا للأطفال الصغار والمرضى والمصابين بأمراض سوء التغذية.

تحسين الدورة الشهرية وتخفيف الروائح الغير مستحبة

وضع بضع ورقات من ورق الغار على الشوربة أو الطعام بشكل عام يفيد السيدات اللاتي يشكين من تأخر الدورة الشهرية. ورق الغار يحتوي أيضًا على الزيوت الطيارة التي تساعد في إزالة الروائح غير المستحبة من الجسم والفم، وتخفيف آلام المفاصل.

نصائح لتناول ورق الغار

ومن ناحيتها تقول الدكتورة حكيمة المالكى، أستاذ الطب البديل والتداوى بالأعشاب، إن لورق الغار 10 فوائد علاجية تجعلنا نتناوله يوميًا كمشروب ساخن مثل الشاي. من هذه الفوائد:

علاج جميع اضطرابات المعدة

خفض مستوى السكر بالدم

التخلص من الكوليسترول والدهون الثلاثية

علاج حالات البرد والإنفلونزا والسعال

تقليل فرص الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية