انت الأن تتابع خبر ساعات قليلة وتبدأ اسوء ليلة في تاريخ الأردن.. الارصاد يطلق اعلى التحذيرات ويطالب المواطنين البقاء في المنزل وقد اعذر من انذر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع هطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى الغربية من المملكة.

وقد تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية وبعض من مناطق البادية والسهول، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.