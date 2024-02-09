اتفرج أغلى ليمونة في العالم؟ ..تم بيعها في مزاد علني بمبلغ لا يصدقه العقل

الرياض - محمد الاطلسي - في مزاد بريطاني، بيعت ليمونة مجففة تم حفظها لمدة 285 عاماً بمبلغ رائع قدره 1800 دولار. يسلط هذا الحدث الغريب والمسلي الضوء على القيمة التي تحظى بها هذه الليمونة، التي تحمل أهمية ثقافية وتاريخية كبيرة. وحققت الليمونة، التي يعود تاريخها إلى قرون مضت، سعرا مذهلا يزيد عن 1400 جنيه استرليني (1800 دولار) في المزاد.

تم طرح الليمون في البداية للبيع بالمزاد كشكل من أشكال التسلية والمزاح، لكنه استحوذ بشكل غير متوقع على انتباه العديد من المشترين المحتملين الذين عبروا عن رغبتهم في الحصول عليه.

تم العثور على هذه الفاكهة المجففة، التي يبلغ طولها 2 بوصة (5 سم) فقط، في الجزء الخلفي من أحد الأدراج أثناء جلسة التصوير استعدادًا لعرض الخزانة للبيع.

أثناء عملية تفتيش ممتلكات عمهم، عثر أصحاب المنازل على خزنة تعود إلى القرن التاسع عشر، واعتقدوا أنها قد تحمل بعض القيمة. ونتيجة لذلك، اتخذوا قرارًا بعرضه على البائع بالمزاد. ومع ذلك، حدث تطور غير متوقع عندما اكتشف أحد متخصصي المزاد، أثناء التقاط صور للخزانة تحسبًا لعرضها للبيع، مفاجأة مخفية مخبأة في الجزء الخلفي من الدرج – ليمونة.

الآنسة إي باكستر هي المستفيدة من قشر الليمون الذي أهداها لها السيد بي لو فرانشيني في 4 نوفمبر 1739م