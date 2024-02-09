غارات أمريكية جديدة على اليمن.. والقيادة المركزية تصدر اعلان عاجل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، شن ضربات جديدة ضد أهداف حوثية في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان: نفذنا ضربات استهدفت أربعة زوارق مسيرة مفخخة حوثية وسبعة صواريخ كروز كانت "جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن هذه الزوارق والصواريخ رصدت "في مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون"، وكانت تمثل "تهديدا وشيكا".

وفي وقت سابق، قالت مليشيا الحوثي، إن الجيش الأمريكي، استهدف بعدد من الغارات منطقة الصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن.