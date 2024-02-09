انت الأن تتابع خبر مصر.. دولار السوق السوداء يصل لهذا المستوى بعد قرار البنك المركزي المفاجئ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل دولار السوق السوداء في مصر تراجعاته الملحوظة، حيث شهدت السوق الموازية لتبادل العملات الأجنبية ارتباكًا شديدًا أدى إلى هبوط سعر العملة الأمريكية، حيث يأتي هذا التخبط بالتزامن مع صدور قرار البنك المركزي المصري المفاجئ بشأن رفع أسعار الفائدة.

ورفع البنك المركزي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس، لتخالف أغلب توقعات الخبراء الذين رجحوا تثبيتها، في خطوة قد تسرع التقدم في الحصول على حزمة تمويلية أكبر من صندوق النقد الدولي وتمهد الطريق لخفض آخر لقيمة العملة.

رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 21.25% على الودائع، وإلى 22.25% على الإقراض، وفقا لبيان صدر يوم الخميس. ولم يتوقع سوى جولدمان ساكس (NYSE:GS) جروب ومورجان ستانلي ارتفاع أسعار الفائدة في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين، بينما لم يتوقع الباقون أي تغيير.

إنها مفاجأة بالنظر إلى تباطؤ التضخم لمدة ثلاثة أشهر والضغط الذي سيفرضه ارتفاع تكاليف الاقتراض على السياسة المالية العامة. لكن من المرجح أن يكون القرار مؤشرا على أن مصر تعمل على تهيئة الظروف لتحقيق انفراجة في المحادثات الجارية حاليا مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضها الحالي البالغ 3 مليارات دولار - والذي لم يتم صرف سوى القليل منه - كجزء من حزمة أوسع قد تتجاوز 10 مليارات دولار.

تتركز المناقشات مع صندوق النقد على مراجعتين مؤجلتين للاتفاق الحالي الذي تم التوصل إليه قبل أكثر من عام. فيما تغطي المحادثات الإصلاحات التي تحتاج مصر إلى تفعيلها والتي تشمل تشديد السياسات النقدية والمالية إلى جانب التحرك نحو نظام مرن لسعر الصرف.

وفي علامة على أن مصر تحرز تقدما نحو تحقيق بعض هذه الأهداف، وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على اقتراح لخفض الإنفاق على استثمارات الدولة ووقف المشروعات الجديدة حتى يوليو على الأقل.

يشار إلى أن الحركة في السوق الموازية لتبادل العملات الأجنبية تكون هادئة يومي الجمعة والسبت باعتبارهما أيام عطلات في مصر. ومع ذلك، فقد شهد السعر بعض الحركة خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع اجتماع البنك المركزي المصري بشأن الفائدة يوم الخميس، حيث كانت الأسواق تستعد لتخفيض جديد لقيمة العملة المصرية بالتزامن مع قرار السياسة النقدية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتلاشى الارتباك الذي ضرب السوق وستتضح الحركة الفعلية بداية من يوم الأحد سواء كانت هذه الحركة صعودية أو هبوطية في سعر دولار السوق السوداء.

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