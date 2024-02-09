

انت الان تتابع خبر قبل ان تجامع زوجتك بلحظات بسيطة .. ضع ثلاث حبات من مسامير القرنفل بهذه الطريقة تجعلك قويا كالأسد المفترس في غرفة النوم .. (اليكم الاستخدام الصحيح) والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح - القرنفل هو عبارة عن براعم زهور مجففة من شجرة “Syzygium aromaticum وينتمي إلى عائلة النبات المسماة “yrtaceae”، وهو نبات دائم الخضرة ينمو في الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية، ويبلغ متوسط ارتفاع شجرة القرنفل من 8 إلى 12 متراً.

تستخدم بذور القرنفل المجففة كبهارات في الكثير من الأطعمة ويستخدم كبهار للقهوة العربية. بالإضافة إلى تأثيراته الطبية الكثيرة المفيدة.ومن أسمائه الشائعة في جزيرة العرب العويدي أو المسمار كما يستخدم القرنفل من قبل ربات المنزل والطهاة لإضافة نكهة مميزة على الأطباق. وعلى الرغم من أن موطن القرنفل هو “جزر التوابل” بالقرب من الصين ومناطق إندونيسيا والهند وباكستان وحتى مناطق شرق إفريقيا، إلا أن زهور القرنفل المجففة المأخوذة من شجرة القرنفل انتشرت في جميع أنحاء أوروبا وآسيا خلال أواخر العصور الوسطى كجزء مهم من المطبخ المحلي ووصل إلى جميع أنحاء العالم.

القيمة الغذائية للقرنفل تحتوي كل ملعقة كبيرة من القرنفل (6.6غ)، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المعلومات الغذائية التالية: السعرات الحرارية: 21 الدهون:1.32 الدهون المشبعة: 0.35 الكاربوهيدرات: 4.04 الألياف: 2.3 البروتينات: 0.39 الكولسترول: 0 فوائد القرنفل للرجال يعتبر القرنفل من أفضل الأعشاب التي تحافظ على صحة الرجل في حياته الحميمة، وللقرنفل فوائد عديدة للرجال حيث يمكن إستخدامه كمنشط جنسي، كما أنه بسبب خصائصه المضادة للأكسدة القوية وخصائص التحفيز العصبي، يعتبر من أكثر الأعشاب استخدامًا من قبل الرجال، ومن فوائدة للجنس مايلي:

1. رفع مستويات هرمون التستوستيرون يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي يعد القرنفل منشط جنسي طبيعي، ويعزز قوة الإنتصاب لدى الرجل. وللحصول على هذه الفائدة ينصح بإضافة كمية قليلة من القرنفل المطحون إلى فنجان القهوة اليومي، حيث يضيف له رائحة ونكهة مميزة، ويضمن الحصول على فوائده في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون.

يمكن إضافة المزيد من الأعشاب إلى القرنفل للحصول على نتيجة أفضل في تحسين جودة الحيوانات المنوية، وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وتشمل هذه الأعشاب: القرفة، والزنجبيل. كما يعتبر القرنفل أمرًا مهمًا لصحة الرجل حيث يمكنه أيضًا زيادة الطاقة والإثارة وبالتالي يتركك برائحة لطيفة، مما يساهم في خلق جذب جسدي قوي بين الرجال والنساء.المساهمة في علاج سرعة القذف أحد فوائد القرنفل للرجال أنه يساهم في علاج سرعة القذف، ويكون ذلك بمزجه مع بعض المكونات الأخرى ووضعه على القضيب من الخارج قبل ممارسة الجماع. يفضل القيام بهذا الإجراء قبل ساعة واحدة من ممارسة العلاقة الحميمة، وغسل القضيب قبل الجماع.

مبدأ عمل القرنفل في هذه الفائدة قائم على تخدير العضو الذكري مما يقلل من شعوره، وبتالي يحد من سرعة القذف.

3. تعزيز الصحة الجنسية يمكن استخدام القرنفل في علاج الاضطرابات الجنسية لدى الرجل وزيادة النشاط الجنسي،

وقدرته على تحقيق الانتصاب بصورة أفضل، والسبب في ذلك مستخلص الإيثانول (Ethanol) الموجود بنسبة 50% من القرنفل.

4. الحفاظ على كتلة العظام أحد فوائد القرنفل للرجال أنه قد يعزز القرنفل كتلة العظام وخاصةً مع تقدم العمر،

حيث يحتوي على مركبات تزيد كثافة العظام وقوتها، مثل: مركب الأوجينول (Eugenol). كما أن القرنفل غني بالمنغنيز الهام لتكوين العظام، وتعزيز صحتها، وزيادة كتلة العظام.

5. تعزيز صحة الجهاز الهضمي وجد أن القرنفل قد يساعد الجهاز الهضمي على كل مما يأتي:

تعزيز عملية الهضم. طرد الغازات. تخفيف القيء. تخفيف الام المعدة. علاج الإسهال. تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة، والمساعدة على التئامها إن كانت موجودة. فوائد عامة للقرنفل تستخدم (قرون القرنفل) ذات اللون البني الداكن لتتبيل الكاري واللحوم الموسمية وإثراء الصلصات والمخبوزات بنكهات رائعة، حتى أن بعض الأطباق العربية الشهيرة يدخل فيها القرنفل كعنصر أساسي، مثل طبق الكبسة على سبيل المثال لا الحصر.

وأشارت بعض المصادر الطبية مثل موقع “verywellhealth” إلى وجود بعض الفوائد الطبية الرائعة للقرنفل،

حيث لا تقتصر فوائدها على إضفاء النكهة الجميلة، بل قد تفيد أيضا في بعض الحالات الصحية. ويعتبر القرنفل مصدرا رائعا للبيتا كاروتين، مما يساعد على منح هذه الزهرة اللون البني الجميل. وتعتبر عائلة أصباغ الكاروتين من مضادات الأكسدة والبروفيتامينات الهامة جدا لصحة الإنسان، ويمكن أن تتحول أصباغ الكاروتين إلى “فيتامين أ”، وهو عنصر غذائي مهم للحفاظ على صحة العين لدى الإنسان. وبدوره عدد موقع “organicfacts” يوجد 10 فوائد للقرنفل مثبتة علميا بالدراسات، حيث أكد أن هذه الفوائد تأتي بسبب وجود المركبات النشطة بيولوجيا في داخل هذه الزهرة الفريدة، وهذه الفوائد هي:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع التسمم :

استخدم القرنفل في العديد من الثقافات الطبية التقليدية قديما كطريقة للمساعدة في حل العديد من المشاكل الصحية، وبحسب كتاب “الأعشاب الشافية: العلاجات الطبيعية لصحة جيدة”، فقد استخدام القرنفل لتعزيز الجهاز الهضمي وعميلة الهضم والتحكم في تهيج الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول القرنفل المقلي قد يوقف القيء بسبب خصائصه المخدرة.

يمكن أن يكون أيضًا عاملًا فعالًا ضد القرحة ويمكن استخدامه كعامل مسهل. وفقًا لمراجعة أجريت عام 2018،

يُظهر زيت القرنفل وتحديداً مكون الأوجينول مزايا أكثر من سوربات البوتاسيوم وبنزوات الصوديوم والمواد الحافظة الكيميائية الأخرى من حيث النشاط المضاد للميكروبات والسلامة والرائحة مما يجعله جديرًا بالاعتبار كمواد حافظة بديلة.

2- قاتل للجراثيم الضارة الخطيرة ويمنع التسمم :

Singapore: Fixed IncomeInvestment Options for Seniors! Singapore: Fixed Income Investment Options for Seniors! Fixed Income Investments | Search Ads| Sponsored وفي الاختبارات المعملية التي نُشرت في عام 2009، وجد العلماء أن زيت القرنفل (بالإضافة إلى زيوت القرفة الأساسية والبهارات) ساعد أيضًا في قمع نمو الليستريا، وهي بكتيريا شائعة أخرى معروفة بأنها تسبب الأمراض التي تنقلها الأغذية، مما يشير إلى أن زيت القرنفل قد يكون مفيدًا في الحماية من التسمم الغذائي.القرنفل يحمي كبد الإنسان : يحتوي القرنفل على كميات عالية من مضادات الأكسدة، والتي قد تكون مثالية لحماية الأعضاء الحيوية من آثار الجذور الحرة، وخاصة الكبد.

حيث أن عملية الأيض على المدى الطويل،

تزيد من إنتاج الجذور الحرة والدهون، مع تقليل مضادات الأكسدة في الكبد. في مثل هذه الحالات، قد تكون مستخلصات القرنفل مكونا مفيدا في مواجهة هذه التأثيرات بخصائصها الواقية من الكبد. أظهرت بعض التجارب أن الأوجينول الموجود في القرنفل يمكن أن يساعد في تقليل علامات تليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية. قد يحسن أيضًا وظائف الكبد العامة.

4- زهرة القرنفل تتحكم بمستويات السكر في في الدم :

تتحكم زهرة القرنفل بنسبة الأنسولين بطرق معينة وقد تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم. وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة “Journal of Ethnopharmacology” أن القرنفل قد يكون له تأثير مفيد على مرض السكري كجزء من نظام غذائي نباتي.

وفقًا لدراسة تجريبية أجريت عام 2019،

تم العثور على انخفاضات كبيرة في مستويات الجلوكوز لدى المتطوعين الأصحاء الذين تناولوا مستخلص القرنفل متعدد الفينول، بناءً على النتائج الواعدة في الدراسات قبل السريرية فيما يتعلق بتأثير القرنفل على المساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم.

5- القرنفل يقدم عظام قوية بسبب مركبات فريدة :

تشتمل المستخلصات المائية الكحولية لهذه التوابل على مركبات “فينولية” مثل الأوجينول ومشتقاته والفلافون والأيسوفلافون والفلافونويد. أشارت الدراسات إلى أن هذه المستخلصات قد تكون مفيدة في الحفاظ على كثافة العظام والمحتوى المعدني للعظام، بالإضافة إلى زيادة قوة شد العظام في حالة الإصابة بهشاشة العظام. لكن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحث لتأكيد فعالية هذه النتائج.

6- القرنفل معزز لمناعة الإنسان :

يصف كتاب “الأيورفيدا” بعض النباتات كعلاج فعال لتطوير وحماية جهاز المناعة لدى الإنسان. ومن هذه النباتات هو زهرة القرنفل. وبحسب الابحاث، يحتوي برعم زهرة القرنفل المجفف على مركبات يمكن أن تساعد في تحسين جهاز المناعة عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء، وبالتالي تحسين جهاز الدفاع الأخير لدى الإنسان. 7- خصائص مضادة للالتهابات : تمتلك التوابل بشكل عام خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم. وتشير الدراسات التي أجريت على مستخلصات القرنفل التي أُعطيت للجرذان في المختبر إلى أن وجود مادة “الأوجينول” قللت من الالتهاب الناجم عن الوذمة. كما تم التأكيد على أن الأوجينول يمكن أن يقلل الألم عن طريق تحفيز مستقبلات الألم، حيث تتوافر هذه المادة في زهور القرنفل.

8- القرنفل لفم صحي وأسنان جميلة :