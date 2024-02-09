انت الأن تتابع خبر استعدوا لحالة عدم الاستقرار..ساعات بسيطة قبل الكارثة.. الارصاد المصرية تطلق تحذيرات شديدة اللهجة وتطلب من المواطنين البقاء في منازلهم.. ماحدث من قبل سوف يتكرر بشكل اسوء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود حالة من عدم الاستقرار تؤدي لتراجع كبير في قيم درجات الحرارة الكبرى والصغرى، والتي تكون بسبب قدوم كتل هوائية شمالية قادمة من أوروبا يصاحبها منخفض جوي في طبقات الجو العليا يرافقها نشاط كبير في حركة الرياح تصل إلى 30-40 كلم في الساعة، مع وجود سحب منخفضة ومتوسطة تحجب أشعة الشمس، مما يؤدي لانخفاض قيم درجات الحرارة.وبحسب الأرصاد تسود شبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من

المسطحات المائية اليوم ، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة.كما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء والوادي الجديد ، ومن الأربعاء تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( ٣-٤ )درجات كما أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

من جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه رغم أننا في ذروة الشتاء إلا أننا نسجل درجات حرارة أعلى من قيمها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، و تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأجواء الجوية اعتبارا من الأربعاء، لافتة إلى أن درجات الحرارة بالفعل المسجلة في شهر يناير ورغم أنه ذروة فصل الشتاء إلا أنها أعلى من قيمها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بقيم تتراوح ما بين 3-4 درجات مئوية صباحا، هناك سطوع لأشعة الشمس وفي المساء ورغم تراجع درجات الحرارة إلا أنها لم تسجل معدلات وقيم منخفضة مثل الأعوام السابقة.