أوصى بها رسول الله:عشبة رخيصة قاتلة وفعّالة لارتفاع سكري الدم والسمنة ومطهر للجسم بإرادة إلهية!

الرياض - محمد الاطلسي - يشير توجيهات رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - إلى العديد من العلاجات الطبيعية التي تعود بالنفع على حياتنا وصحتنا، وتعد هذه التوجيهات من الإعجازات العلمية في السنة النبوية.

أحد العلاجات التي أوصى بها الرسول هو "الثفاء" أو "حب الرشاد".

حيث أشار إلى فوائده الصحية قائلاً: "ماذا في الأمرين من الشفاء:

الثفاء والصبر"، وأضاف "عليكم بالثفاء فإن الله جعل فيه شفاء من كل داء".

لقد أثنى العديد من أساتذة التغذية على دور حب الرشاد في تنظيم مستويات السكر في الدم وفوائده المتنوعة.

يتميز حب الرشاد بفوائده الصحية المتنوعة، وسنتعرف في السطور القادمة على كيفية تناوله للاستفادة من فوائده.

يعتبر حب الرشاد من النباتات العشبية السنوية سريعة النمو وصالح للأكل، وتتميز بذوره بخصائصها العلاجية المتنوعة. فكيف نتناوله؟