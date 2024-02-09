السعودية : مهن جديدة يسمح لأصحابها بالعمل بدون كفيل .. اليكم التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - مهن يسمح لأصحابها بالعمل بدون كفيل .. وعدة مميزات لإلغاء الكفالة إن إلغاء الكفالة في المملكة العربية السعودية يمثل تطورًا هامًا في سياق العلاقات التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل حيث تهدف هذه المبادرة إلى إلغاء نظام الكفالة وتحسين بيئة العمل.

حيث من المقرر تطبيقها اعتبارًا من منتصف شهر مارس 2024 كما أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحفيز السوق العملية، وجعلها أكثر جاذبية ومرونة، مع التركيز على حقوق العمال وتحسين شروط العمل كما يتيح هذا التطوير الجديد للوافدين فرصًا أكبر لاختيار الوظائف والتخصصات التي تتناسب مع مهاراتهم وتوقعاتهم.

خدمة التنقل الوظيفي للعامل

مبادرة خدمة التنقل الوظيفي التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية تُعد خطوة هامة نحو تحسين العلاقات التعاقدية كما تمكِّن هذه الخدمة العمال الوافدين من التنقل بعد انتهاء عقدهم الوظيفي دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، مما يعزز حقوق العمال ويسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز المرونة في سوق العمل.

حيث أن تحديد شروط للانتقال أثناء سريان العقد يعكس التزامًا بتحقيق التوازن والعدالة في العلاقات التعاقدية كما يتوجب على الطرفين الالتزام بتلك الشروط طوال فترة الإشعار والضوابط المحددة هذا يعزز الشفافية والمسؤولية في العلاقات الوظيفية ويسهم في تحسين بيئة العمل وظروف العمال.

السماح للعامل بالسفر خارج المملكة بإشعار

مبادرة إلغاء الكفالة، بما في ذلك خدمة الخروج والعودة تقدم فرصة للعمال الوافدين للسفر خارج البلاد كما يمكن تقديم الطلب في وقت مناسب، مع إشعار مسبق لصاحب العمل من خلال الموقع الإلكتروني هذه الخدمة تعزز الحرية والمرونة للعمال الوافدين في إدارة رحلاتهم خارج المملكة وتسهم في تحسين آليات العلاقات العملية.

المهن التي يسمح لأصحابها العمل بدون كفيل

تلك هي مجموعة واسعة من التخصصات والمجالات المهنية التي يشملها نطاق العمل في المملكة العربية السعودية، وتتضمن:

العمال الذين يعملون في أعمال يدوية أو في الورش أو بالمقاولات.

جميع تخصصات الهندسة مثل الإنشاء والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية.

التخصصات الطبية و مهن التمريض.

تخصصات المبيعات والحسابات، وكذلك المديرين في التخصص التنفيذي أو الإداري.

السكرتارية التنفيذية والمهارات الإدارية المتخصصة.

مميزات إلغاء الكفالة لهذه المهن

هناك مجموعة من المزايا في إلغاء الكفالة لـ 5 المهن والتي تم الإعلان عنها، حيث أن هذه المزايا تعود بعد ذلك لمصلحة الوطن والمواطنين أيضا فمن أهم مميزات هذا القرار هي :

يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج المحلي بتحفيز المنافسة بين الوافدين والمواطنين.

يتيح للوافدين البحث عن وظائف تتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم دون التقييد بإجبارهم على وظائف غير مرغوب فيها.

يحافظ على حقوق الوافدين ويقلل من الرابط الكفيل-عامل.

يقلل من الفوارق في العقود بين الوافدين والمقيمين.

يسهم في تحسين العلاقات والاحترام بين الوافدين والمقيمين في سوق العمل.

متى بدأ العمل بنظام إلغاء الكفالة ؟

من المؤكد أن تنفيذ قرار إلغاء الكفالة اعتبارًا من منتصف شهر مارس 2024 سيكون له تأثير إيجابي على تحسين العلاقات التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية حيث يظهر هذا القرار التزام المملكة بتطوير سياسات الموارد البشرية لضمان حقوق وحريات العمال.

الهدف من مبادرة إلغاء الكفالة يعكس التوجه نحو خلق سوق عمل جاذب يسهم في تنمية الكفاءات وتحسين بيئة العمل كما أن تلك الجهود تسعى لتطوير سوق العمل وتعزيز فرص العمل بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات العاملين، مما يسهم في تعزيز التطوير والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

هل تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية ؟

إعلان إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية يُعتبر خطوة هامة، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسميًا عن إطلاق مبادرة لتحسين العلاقات بين الوافدين وأصحاب العمل داخل المملكة، كما يُعتبر هذا القرار تحولًا مهمًا نحو تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل بما يتناسب مع متطلبات العصر، ويشير إلى التزام المملكة بتحقيق التطوير والتحسين في سوق العمل