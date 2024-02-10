انت الأن تتابع خبر بعد سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق الأردني... مدرب المنتخب يصعق عشاق النشامى بتصريح صادم قبيل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية ..."تفاصيل" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مدرب المنتخب الأردني المغربي حسين عموتة أنه لا يمكن للاعبي المنتخب الأردني بالفوز على نظيره الكوري سوى بالعمل الجاد وبذل مجهود كبير.

وتابع عموتة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أنه يجب على كل فرد بذل أقصى ما يمكنه، مشيرًا أنهم بحاجة لجهود المجموعة ككل.

وأشاد المدرب بقوة خصمه، مؤكدًا ان اللاعبين الكوريين يتمتعون بقوة بدنية عالية، وقدرة كبيرة على اللعب في فترات زمنية متقاربة.

ويسعى المنتخب الأردني لمواصلة التقدم، والذي وصل إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، فيما تحاول كوريا تحقيق اللقب الذي غاب عنها لمدة 64 عامًا.

وسيواجه الأردن نظيره الكوري الجنوبي غدًا الثلاثاء، على ملعب أحمد بن علي، في تمام السادسة مساءً، وذلك بصافرة إماراتية.