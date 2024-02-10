انت الأن تتابع خبر خسّت 20 كيلو في أيام.. سعودية تكشف عن وصفة جهنمية جبارة لإزالة الكرش المتدلي وإنقاص الوزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت فتاة سعودية مفاجأة وكشف عن طريقة سحرية وجبارة لإنقاص الوزن خلال أيام فقط وأكدت أنها تمكنت من فقدان وزنها الزائد خلال أربعة أسابيع.

وقالت الفتاة السعودية إنها توقفت عن تناول نوعين من الطعام هما السكريات والنشويات، التى تتثمل فى عدم تناول الأرز والمكرونة والسكر والخبز لمدة شهرين، وهو ما تسبب في فقدانها 20 كيلو خلال 4 أسابيع.

وأكدت أنه إذا امتنع الشخص عن تناول الخبز الأبيض والسكر من وجباته بشكل نهائي لمدة شهر يستفيد جسمه بالكثير من الفوائد مثل خفض الوزن بمعدل 12 كيلو في الشهر الواحد على الأقل