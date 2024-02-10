انت الأن تتابع خبر الملك عبدالله الثاني يهدي كل لاعب أردني هدية تكفيه مدى الحياة بعد فوزهم على كوريا الجنوبية ووصولهم إلى نهائي كأس آسيا.. لن تصدقوا ما هي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل المنتخب الأردني إلى نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من كأس أمم آسيا 2024.

وتمكن فريق النشامى من الفوز بهدفين نظيفين على منتخب كوريا الجنوبية، ليحقق بذلك تاريخاً جديداً في مشواره الكروي.

وفرض منتخب الأردن أفضليته في الشوط الأول، لكنه نجح في افتتاح التسجيل في الشوط الثاني عن طريق يزن النعيمات بالدقيقة 52، وأضاف موسى التعمري هدف التعزيز بالدقيقة 67.

وأجرى ملك الأردن عبد الله الثاني اتصالاً هاتفياً ببعثة المنتخب وأمر بصرف جائزة قيمتها 200 ألف دولار أمريكي لكل لاعب في منتخب النشامى بعد هذا الإنجاز التاريخي الغير مسبوق.

وينتظر المنتخب الأردني مباراة الغد التي تجمع قطر مع إيران لمعرفة الطرف الآخر من مواجهة النهائي يوم السبت المقبل على ملعب لوسيل في العاشر من الشهر الحالي.