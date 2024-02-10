لماذا منع النبي ﷺ السير أو الجلوس على المقابر؟! الإفتاء يفجر جواب مرعب !!

الرياض - محمد الاطلسي - إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام نهى الناس عن السير أو الجلوس في المقابر، وذلك لأن الجالس على المقبرة يمكن أن يتعرض للحرق مثلما يحدث للجالس على جمرة من النار.

وقد ورد هذا التحذير في الحديث الذي رواه مسلم. وبالتالي، فإن الجلوس في المقابر يعتبر أمرا محظورا في الإسلام.

لذلك، يجب على المسلمين أن يتجنبوا الجلوس في المقابر ويكونوا حذرين من هذا السلوك.

يجب أن يكون الوعي منتشرا بين الناس بأن الجلوس في المقابر يعرضهم لعذاب الله في يوم القيامة.

وبالتالي، ينبغي على الأشخاص الذين يرغبون في زيارة أحبابهم في المقابر والدعاء لهم بالمغفرة أن يكونوا قائمين أو متحركين أثناء زيارتهم للمقابر، وأن يجتنبوا الجلوس على القبور.

ويجب أن يتم توجيه الناس بشكل صحيح وتوعيتهم بتلك النصيحة النبوية لضمان اتباع السلوك الصحيح في هذا الشأن