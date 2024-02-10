انت الأن تتابع خبر البليهي يفاجئ الجميع ويتعمد أن يتصور في منزلة ليظهر هذا الشيء ... وأحد اللاعبين يعلق ...رسالتك وصلت! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهرت صورة نشرت من منزل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال علي البليهي، حيث ظهر فيها أنه يضع صورتين من اللقطتين الشهيرتين له مع كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويظهر البليهي في اللقطتين وفي عينيه ندية كبيرة لميسي ورونالدو، وكانت اللقطتان جعلتا منه محط أنظار الكثيرين، وتصدرتا حديث الصحف العالمية.

وأما عن لقطته مع ميسي في كانت في لقاء المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في مونديال قطر 2022،والذي حقق فيه الأخضر فوزًا مستحقًا بهدفين لواحد.

في حين كانت نديته مع رونالدو خلال ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن، والتي حقق فيها الهلال فوزًا ساحقًا بـ 3 أهداف نظيفة، حيث وصفته الصحافة العالمية بأنه فعل ما لم يقدر عليه أي لاعب آخر.

وسيشارك البليهي أساسيًا أمام النصر في الجولة الأخيرة من كأس موسم الرياض، الخميس القادم، على ملعب المملكة آرينا، فيما لم يُحدد بعد موقف رونالدو من اللعب بسبب الإصابة.