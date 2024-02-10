تحذيرات طارئة لا تتوقف من الأرصاد الأردنية … عاصفة ثلجية مرعبة تلوح في الأفق ودعوات للمواطنين بعدم مغادرة منازلهم ابدا.. (الله يلطف بهم)

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رياض - احمد صلاح - كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن أسماء المناطق التي سجلت أدنى درجات حرارة في الأردن، خلال الساعات الأربع

والعشرين الماضية.وقالت الأرصاد إن المحطات التابعة لها، إن محافظة عجلون سجلت أدنى درجة حرارة في الأردن بواقع 4 درجات، تلتها الجفر بـ4.8 درجة

.وأشارت إلى أن الغباوي ومعان سجلت فيهما 5 درجات مئوية، و5.6 في الجبيهة ومطار عمان المدني، وفي الخالدية 5.9 درجة.

أما في المفرق فقد وصلت درجة الحرارة الصغرى فيها 6 درجات، فيما بلغت في الشوبك 6.2، وفي القويسمة 6.3 درجة.

ويتراجع تأثير المرتفع السيبيري عن أجواء الأردن،