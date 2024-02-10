اياك ان ترتكب هذا الذنب لأنه سيمنع عنك الرزق ويبقيك فقيراً طيلة عمرك؟

الرياض - محمد الاطلسي - هناك ذنوب تمنع الرزق وقد تعاني أيضًا بشكل دائم من ضيق في الرزق، وذلك بدون أن نشعر أننا السبب .

والربا هو من أكبر الكبائر، ومن أكثر الأشياء التي تجلب ضيق الرزق على الشخص التي يتعامل بالربا، وهذا يغضب الله سبحانه وتعالى.

وعدم إخراج الزكاة فهذا من الفرائض التي فرضها الله عزوجل، وعدم إخراج الزكاة من ضمن الأمور التي تجلب لصاحبها الفقر.

وهناك بعض الذنوب التي تفعلها كثيرًا تسبب ضيق الرزق وتجلب إلينا الفقر طوال الحياة؛

فيجب علينا البحث والمعرفة لهذه الأشياء حتى نتجنب فعلها مرة أخرى لتكون حياتنا مليئة بالبركة.