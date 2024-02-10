انت الأن تتابع خبر بيان من المرور ل اصحاب الشاحنات.. أوقات منع دخول الشاحنات في 5 مدن خلال رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن أوقات منع دخول الشاحنات في مدن الدمام والظهران والخبر والرياض ومحافظة جدة، خلال شهر رمضان المبارك، داعية إلى التقيد بالأوقات المحددة لسلامة الجميع.

وأوضحت إدارة المرور (في بيان بموقع تويتر)، أنه يمنع دخول الشاحنات في مدينة الرياض خلال شهر رمضان، من الأحد حتى الخميس من الـ(8) صباحًا حتى الـ(2) صباحًا، والخدمات من الـ(8) صباحًا حتى الـ(12) ظهرًا، ومن الـ(3) مساءً حتى الـ(6) مساءً.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، يمنع دخول الشاحنات لمدينة الرياض من الـ(4) مساءً حتى الـ(8) صباحاً والخدمات من الـ(4) مساءً حتى الـ(6) مساءً ومن الـ(9) مساءً حتى الـ(1) صباحًا، فيما يمنع دخولها على امتداد طريق مكة (خريص) ما بين مخرج 13 حتى السفارات شرقًا وغربًا، وطريق الملك فهد من مخرج 4 حتى ميدان الجزائر (ديراب) شمالًا وجنوبًا.وأشارت إدارة المرور إلى أنه يمنع دخول الشاحنات في محافظة جدة من الأحد حتى الخميس من الـ(9) صباحًا حتى الـ(7) مساءً، ومن الـ(9) مساءً حتى الـ(1) صباحًا عدا الخميس حتى الـ(3) صباحًا، وفي أيام العطل يمنع دخولها من الـ(4) مساءً حتى الـ (7) مساءً ومن الـ(9) مساءً حتى الـ(3) صباحًا عدا السبت حتى الـ(1) صباحًا، ويستثنى من المنع «وايتات» المياه (التحلية) وضواغط النظافة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن أوقات منع دخول الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك في الدمام والظهران والخبر، يبدأ من الساعة الـ(9) صباحًا حتى الـ(11) صباحًا ومن الـ(3) مساءً حتى الـ(6) مساءً ومن الـ(9) مساءً حتى الـ(12) مساءً… هذا وقد اعلنت الادارة ونبهت بأن على السائقين الالتزام بقوانين الادارة و بالاوقات المحدده لهم وان الادارة تشدد على أهمية الالتزام بهذه القوانين تحديدا

وأوضحت إدارة المرور (في بيان بموقع تويتر)، أنه يمنع دخول الشاحنات في مدينة الرياض خلال شهر رمضان، من الأحد حتى الخميس من الـ(8) صباحًا حتى الـ(2) صباحًا، والخدمات من الـ(8) صباحًا حتى الـ(12) ظهرًا، ومن الـ(3) مساءً حتى الـ(6) مساءً.

محافظة جدة من الأحد حتى الخميس من الـ(9) صباحًا حتى الـ(7) مساءً، ومن الـ(9) مساءً حتى الـ(1) صباحًا عدا الخميس حتى الـ(3) صباحًا، وفي أيام العطل يمنع دخولها من الـ(4) مساءً حتى الـ (7) مساءً ومن الـ(9) مساءً حتى الـ(3) صباحًا عدا السبت حتى الـ(1) صباحًا، ويستثنى من المنع «وايتات» المياه (التحلية) وضواغط النظافة. وهذا ما جاء في بيان من المرور ل اصحاب الشاحنات.. أوقات منع دخول الشاحنات في 5 مدن خلال رمضان