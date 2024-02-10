انت الأن تتابع خبر استعدوا لن ينام أحد في هذه الليلة.. ميشال حايك يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف ماسيحدث بـ الأردن في نصف فبراير" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازالت تنبؤات الفلكي اللبناني ميشال حايك بشأن الأحداث القادمة في الساحة تثير جدلاً واسعاً، خصوصا بعدما كشف عن ماسيحدث في الأردن في نصف فبراير.

وتوقع حايك طوارئ تستدعي إقفال أكثر من جسر وطريق رئيسية لبعض الوقت والعاصمة عمان على موعد مع يوم أحمر قاس.

كما توقع الفلكي اللبناني ميشال حايك أن يحدث غدر بوجه معروف في الأردن، خلال العام 2024.

وقال ميشال إن اقتصاد الاردن والسياحة مع بضعهما سيمنعان الانهيار حتى لو توقف لفترة ويمنعان ما حدث بالماضي، وستدب الحياة والحيوية في عروق الأردن من قلب البحر الميت

وتابع حايك ان توقعات الملك عبدالله الثاني في كثير من الأمور ستصيب مشيرا الى وجود دستور جديد ينقل الأردن إلى مصاف دول الألف الثالث.