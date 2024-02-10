حقيقة الأمر الذي سيشعل فتيل الحرب التكنولوجية بين أميركا والصين!!

الرياض - محمد الاطلسي - حظر الآيفون في الصين وإطلاق هاتف هواوي Mate 60 Pro الجديد.. هاتفان قد يشعلان فتيل الحرب بين أمريكا والصين.. فكيف ولماذا؟

لا تزال الصين موطنًا للملايين من مستهلكي هواتف Apple iPhone، لكن التوترات الجيوسياسية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة وشعبية هواتف Huawei الجديدة أدت إلى انخفاض قد لا يستمر.

بدأت المشكلة عندما أُعلنت العقوبات الأميركية على الصين.

تستخدم هواتف هواوي الجديدة شرائح إلكترونية متقدمة مصنوعة في الصين، وفقا لشركة تحليل أشباه الموصلات Tech Insights، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كيفية تطوير الصين للرقائق دون استخدام أي تكنولوجيا أمريكية، وهناك العديد من الأسئلة حول هذا الأمر.

ربما تكون الشركة الصينية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC) قد استخدمت معدات أمريكية لتطوير شرائح الهاتف، مما يثير مخاوف من أنها قد تنتهك العقوبات.

وظهرت هذه التساؤلات حول سرعة الهاتف حيث أن سرعة هاتف Huawei Mate 60 Pro الجديد تتساوى مع سرعة أجهزة الجيل الخامس بل وتتفوق على هواتف iPhone في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تكبدت شركة أبل خسارة بنحو 200 مليار دولار وانخفض سعر سهمها بنسبة 2.9% بعد أن حظرت الصين استخدام أجهزة آيفون من قبل الشركات المملوكة للدولة وموظفي الحكومة.

ويتوقع الخبراء أن تتكبد الشركة خسائر في الدولة، وهي أحد أكبر الأسواق العالمية لأجهزة آيفون والدولة التي لديها أكبر عدد من شحنات أجهزة آيفون في الربع الثاني من هذا العام