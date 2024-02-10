تفاصيل حل مصري لإنهاء هجمات جماعة الحوثية في البحر الأحمر

الرياض - محمد الاطلسي - قدم وزير الخارجية المصري الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، حلا لإنهاء الهجمات التي يشنها الحوثيون على خطوط الشحن في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي.

وقال عمرو موسى خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمة الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعاء، إن موقف إيران مركب ومعقد وسياستها فيها الكثير من الذكاء التكتيكى والاستراتيجى، مبينا أن هناك أخطاء يجب التحدث بشأنها مع إيران ووقف التوتر الإيرانى العربى.

وقال موسى إنه من الأسرع والأفضل أن نتحدث مع إيران بشكل مباشر لأنها لاعب أساسى فى المنطقة، لافتا إلى أن من الممكن الحديث مع إيران بشأن التوترات التى تحدث فى البحر الأحمر بسبب الحوثيين فهى من الممكن أن تهدئ الأمر.

ويرى عمرو موسى أن مصر يمكن لها قريبا إنهاء الخصومة التاريخية مع إيران، وتابع:"عندما كنت وزيرا للخارجية قمت برفع التمثيل الدبلوماسى بين القاهرة وطهران".

يذكر أن مصر هي من أكثر الدول تضررا من هجمات الحوثيين، حيث تتأثر قناة السويس بتعليق العديد من شركات الشحن العالمية مرور سفنها عبر البحر الأحمر.