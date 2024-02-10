انت الأن تتابع خبر سيدة الإلهام ليلى عبداللطيف تصدم الأردنيين.. لا تحلمون بالفوز بكأس أمم آسيا.. هذا الفريق هو الذي سيفوز بالكأس بجدارة مهما كانت الصعوبات !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، عن أبرز توقعاتها لعام 2024، وتطرقت فيها إلى توقعاتها بشأن الفائز بكأس أمم آسيا 2023 المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي أحدث ظهور لها عبر قناتها على اليوتيوب، توقعت الفلكية ليلى عبد اللطيف، فوز منتخب كوريا الجنوبية بكأس أمم آسيا 2023 وصدمت الجمهور الأردني.

وكان المنتخب الأردني بلغ نصف نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تجاوز الجمعة، منتخب طاجيكستان بهدف من دون رد، في لقاء جرى على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن الدور ربع النهائي من النسخة الحالية للبطولة القارية المقامة في الدوحة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها المنتخب الأردني الدور قبل النهائي، حيث كان أفضل إنجاز حققه في البطولة القارية الوصول إلى الدور ربع النهائي في نسختَي 2004 في الصين و2011 في الدوحة.