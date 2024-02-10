رسمياً : المملكه تغير موقفها وتفاجئ الحوثيين باعلانها مشاركة مزدوجة في البحر الأحمر

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت مملكة السويد انها ستشارك في الحرب على الحوثيين في البحر الأحمر.

وأعلنت الحكومة السويدية عن قراراها المشاركة في العمليات العسكرية ضد جماعة الحوثيه في اليمن، والتي تقودها الولايات المتحدة، كما أعلنت لحكومة السويدية إنها قررت المشاركة مع القوات العسكرية التي سوف يرسلها الاتحاد الأوروبي إلى منطقة البحر الأحمر لحفظ الأمن ووقف اعتداءات جماعة الحوثيين.

وقال وزير الدفاع بول يونسون إن السويد مستعدة للمشاركة في العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد اليمن، وذلك بعد تلقت السويد طلباً أمريكياً رسمياً للمشاركة في العملية العسكرية المستمرة ضد جماعة الحوثي في اليمن.

وأكد وزير الدفاع السويدي إن بلاده تدعم العمليات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، وتدعم أيضا التحرك الذي يخطط له دول في الاتحاد الأوروبي للمشاركة في حفظ الأمن في البحر الأحمر والذي سوف يشارك فيه ضباط من الجيش السويدي