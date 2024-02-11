بسعر التراب ولأول مرة ..اتفرج أفخم سيارة طرق وعرة تويوتا فورتشنر 2024 في السعودية .. اشتري بديلة تويوتا لاندكروزر برادو

الرياض - محمد الاطلسي - سيارة تويوتا فورتشنر تعتبر من سيارات الدفع الرباعي الأكثر شهرة في مصر والسعودية، وتتمتع بأداء قوي وقدرات ممتازة على الطرق الوعرة

وفي العام الجديد 2024 قدمت تويوتا فورتشنر بثلاث فئات مختلفة بأسعار وميزات رهيبة سوف نعرفكم عليها بالتفصيل في هذه المقالة

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر تتميز الفئة الأولى من تويوتا فورتشنر بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر، يولد قوة 163 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، ونظام دفع خلفي، بينما تتميز الفئة الثانية من تويوتا فورتشنر بمحرك V6 سعة 4 لتر، يولد قوة 234 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، ونظام دفع رباعي، أما الفئة الثالثة فقد تتميز بمحرك V6 سعة 4 لتر، يولد قوة 234 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، ونظام دفع رباعي، وتشمل المواصفات للثلاث فئات من تويوتا فورتشنر ما يلي:

مواصفات الفئة الأولي من تويوتا فورتشنر نظام ABS وEBD نظام مراقبة ضغط الإطارات نظام المساعدة على صعود المرتفعات نظام المساعدة على نزول المنحدرات نظام مراقبة النقطة العمياء نظام تنبيه الاصطدام الخلفي نظام تحذير حركة المرور الخلفية نظام تثبيت السرعة مصابيح أمامية LED مصابيح نهارية LED مرايا جانبية كهربائية عجلات معدنية مقاس 17 بوصة مقاعد قماش نظام صوتي بـ6 سماعات شاشة معلومات وترفيه مقاس 7 بوصة مواصفات الفئة الثانية من تويوتا فورتشنر نظام الدخول الذكي والتشغيل بضغطة زر نظام التشغيل عن بعد مقاعد جلدية شاشة معلومات وترفيه مقاس 9 بوصة نظام صوتي بـ8 سماعات فتحة سقف بانورامية نظام ترفيه للمقاعد الخلفية مواصفات الفئة الثالثة من تويوتا فورتشنر نظام تعليق رياضي عجلات معدنية مقاس 18 بوصة مصابيح أمامية LED مع إضاءة ديناميكية مصابيح خلفية LED نظام فرامل يد كهربائي نظام مراقبة النقطة العمياء مع التنبيه لحركة المرور الخلفية نظام تنبيه الاصطدام الأمامي نظام تثبيت السرعة المتكيف نظام تحذير مغادرة المسار نظام تتبع المسار

سعر Toyota Fortuner 2024 تعد تويوتا فورتشنر 2024 خيارًا جيدًا لعشاق سيارات الدفع الرباعي، حيث تتمتع بأداء قوي وقدرات ممتازة على الطرق الوعرة كما أنها تتميز بتصميم خارجي جذاب ومقصورة رحبة وواسعة، وبالنسبة للأسعار، تبدأ أسعار الفئة الأولى من تويوتا فورتشنر 2024 من 2,500,000 جنيه مصري، وهي أسعار تنافسية مقارنة بالسيارات المنافسة في نفس الفئة، بينما يبلغ سعرها في السعودية 156975 ريال سعودي.