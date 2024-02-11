انت الأن تتابع خبر هذا البرج سيصبح “مليونير” وسيودع للأبد أيام الفقر والديون المتراكمة والحظ الكبير سيرافقه سنيين قدام.. كارمن شماس تكشف بثقة هوية ملك الأبراج في 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت خبيرة الأبراج كارمن شماس عن توقعاتها لبرج العقرب في العام 2024 على جميع المستويات الصحية والمهنية وكذلك الصحية، وفاجأت مواليد هذا البرج بتوقعات غير متوقعة حيث سيعيش أصحاب البرج الكثير من المغامرات وبعض العقبات العائلية في العام الجديد والتي سيعوضها نجاحات كثيرة.

توقعات كارمن شماس لبرج العقرب 2024 مهنية

تقول كارمن شماس عن توقعات برج العقرب 2024: "تدعمك العلاقات في عام 2024 وترافقك ظروف جيدة تنقذك في بعض الأحيان من الأزمات، تحقق أرباحاً تأتي عن طريق الصدفة وعائدات غير متوقعة ودعم يأتي من مصادر عامة وداعمة لك أو من أفراد العائلة

تعتبر هذه السنة كثيرة التغييرات والمفاجآت ولن تكون خالية من بعض المصاعب والتعقيدات إلى أن يطرأ ما يسعدك في الربيع حيث تجسد بعض الأمنيات وتتوصل بين شهري سبتمبر وأكتوبر إلى تحقيق المرتجى بعد جهود كثيرة من دون أي شك".

وتضيف: "تتابع مسيرتك في فصل الصيف وتعمل جاهداً من أجل إتمام عملك بإتقان حيث يحمل لك الشهرين الأخيران من السنة بعض التحديات وتحتاج معهم إلى كثير من الشجاعة لمواجهة الذي سيستجد من بعض الصعوبات التي لا تتوقعها لكن هذه التجارب تعلمك الكثير وتنقلك إلى موقع آخر فترى الحياة من منظور جديد.

توقعات برج العقرب لعام 2024

استثمارات وترقية في العمل

تستثمر في عمل جديد لم تتطرق له في السابق أو تتاح لك فرص لعمل يرفعك إلى الأعلى أو تحصل على ترقية في عملك ابتداءً من شهر مايو رغم تحديات بعض الكواكب ومنها كوكبا أورانوس وجوبيتور في بداية السنة التي تفرض عليك مضاعفة الجهود لمواجهتها. قد تستثمر في العقارات والأراضي والأسهم وتكون هذه الاستثمارات واعدة في النصف الأول في السنة.

انتشار الأفكار والشراكات المهنية

تنتقل جوبيتور إلى برج الجوزاء في تاريخ 26 مايو فيخف الضغط قليلًا رغم أن الكواكب السريعة الأخرى تعرقل المسار. تستفيد من إفلاس بعض المؤسسات أو من بعض الممتلكات. كما أن أفكارك تستقطب المستثمرين لمشاريعك. يشير كوكب جوبيتر في الثور لشراكة مهنية في بداية السنة تُولد في منتصف شهر مايو، تحقق نجاحًا في مجال الاتصالات والإعلانات والترويج ونشر المعرفة وانتشار الأفكار ومن خلال عملية البيع والتجارة.

معالجة المشاكل العائلية

قد تطرح مشاكل تتعلق بإرث أو بقسمة أملاك من قبل الأهل وتضطر لمعالجة أخطاء قديمة جداً قام فيها بعض أفراد العائلة، تكون الاهتمامات العائلية هامة جداً وربما تضع حداً لبعض العلاقات القديمة والذكريات التي تقلقك، مع عودة بلوتون إلى الجدي يتحدث عن حداد وربما يعني تجارب قاسية مع بعض أفراد العائلة أو إعادة بناء علاقات جديدة وتودع أحد المسافرين.

توقعات كارمن شماس لبرج العقرب 2024 عاطفياً

توقعات برج العقرب لعام 2024

الحب والعلاقات العاطفية

على المستوى العاطفي، يشير كارمن شماس إلى أنه قد تقع في الغرام في عام 2024. قد يكون الشخص الذي ستقع في حبه من خلفية مختلفة جدًا عنك أو من بلد أجنبي. قد يحدث الحب بطريقة مفاجئة إذا كنت خالي القلب. قد يستعيد بعض مواليد العقرب علاقة قديمة. إذا واجهتك مشاكل عاطفية، فقد يتحدث فصل الخريف عن التزامات وتعهدات أو عن فك ارتباط. قد يحدث تقلبات ومفاجآت خلال هذا العام. قد تميل إلى مواليد الجدي وتلعب مواليد الدلو دورًا في بعض خياراتك. قد تجد الراحة مع مواليد السرطان وتجد صفات تعجبك جدًا في مواليد الميزان. قد تواجه تحديات مع مواليد الأسد أو الثور وتختلف بعد قصة الحب معهم.

الصحة