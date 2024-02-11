اتفرج : لقاء مروع مع ليلى عبد اللطيف: تنبؤات بحرب عالمية وتدهور قيمة الدولار في عام 2024!

الرياض - محمد الاطلسي - مع بداية بداية عام 2024، قدّمت الفلكية ليلى عبد اللطيف بعض التوقعات حول الأحداث المحتملة في العام الجديد.

ظهرت ليلى عبد اللطيف في لقاء تلفزيوني حيث قدمت مجموعة من التنبؤات، بمن فيها توقعات بانخفاض قيمة الدولار واحتمالية نشوب حرب عالمية.

من هي ليلى عبد اللطيف؟