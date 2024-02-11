اتفرج : لقاء مروع مع ليلى عبد اللطيف: تنبؤات بحرب عالمية وتدهور قيمة الدولار في عام 2024!

الرياض - محمد الاطلسي - مع بداية بداية عام 2024، قدّمت الفلكية ليلى عبد اللطيف بعض التوقعات حول الأحداث المحتملة في العام الجديد.
ظهرت ليلى عبد اللطيف في لقاء تلفزيوني حيث قدمت مجموعة من التنبؤات، بمن فيها توقعات بانخفاض قيمة الدولار واحتمالية نشوب حرب عالمية.
من هي ليلى عبد اللطيف؟
- ليلى عبد اللطيف، عرافة لبنانية ولدت في بيروت عام 1956، بدأت بتقديم توقعاتها في عام 1979، وكانت أول امرأة في لبنان تقدم برامج تلفزيونية حول الأبراج والتوقعات الفلكية.
- تعتمد ليلى في توقعاتها على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك علم التنجيم والأرقام والرؤى.