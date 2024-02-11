اتفرج الصدمة !..شاب اتصل بالخطأ بفتاة فأحبها من صوتها.. وعند ذهابه لخطبتها كانت المفاجأة!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الراوي " أحمد الشهراني " خلال لقاء بقناة " المجد" ، قصة مواطن أٌعجب بفتاة وتعلق بها عقب سماعه لصوتها في الهاتف ، وعندما تقدم لخطبتها تغيرت حياته .

وقال الشهراني : قبل 30 سنة ، اتصل أحد الأشخاص بالغلط وردت عليه بنت قالت " الرقم غلط" ، فأعجب بها وتعلق فيها من صوتها فقط ، واتصل مرة أخرى بها وأخبرها أنه يريد أن يتقدم لها رسمي .

لا تكسر بخاطري وأضاف: أجابت الفتاة على هذا الشخص " دور في بنات الناس يمكن تحصل أحسن مني .. لا يغرك الصوت .. لا تتهور ولا تستعجل "، مٌضيفه "أرجوك لا تكسر خاطري ..إذا مأنت صامل لا تجي" .

الفتاة وإصابتها بشلل نصفي وأردف: لكن الشاب أصر على التقدم لها وذهب إلى منزل الفتاة وجلس مع والدها ، وعندما دخلت عليه الفتاة أٌصيب بالصدمة فرغم أنها جميلة إلا أنها كانت من ذوي الهمم ومصابة بشلل نصفي .

الزواج والإنجاب وواصل: هذا الشخص صلى الاستخارة وقبل بالفتاة وتزوجا ، وبعد عام أنجبت فتاة ثم أنجبت ولدان ، والشاب دخل في أعمال أخوانها وعمل معهم بالعقارات وفتح الله عليه بالرزق والذرية .