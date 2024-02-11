نبتة النيم..شجرة تعيد للمرضى الأمل وتساعدهم على تخفيف الألم

الرياض - محمد الاطلسي - داخل حدود المملكة العربية السعودية وفي داخل بيئتها التي ينمو بها العشب في بعض الأماكن الصحراوية بشكل تلقائي تم العثور على نبتة تساعد بشكل كبير في علاجات مرضى السكري بالإضافة إلى بعض الفوائد الأخرى التي تم عمل أبحاث كثيرة للاستفادة منها على أكمل وجه، وخلال هذا المقال سنتعرف على أهمية نبتة (النيم).

الاسم العلمي لشجرة النيم

شجرة النيم أو ما تعرف علميًّا باسم (Azadirachta indica)، تلك الشجرة التي تحتوي على العديد من العناصر الكيميائية الهامة في اللحاء والأوراق والبذور والجذور والفاكهة والزهور والتي تستخدم في كثير من الأدوية ولها فوائد صحية وبيئية هامة مثل علاج الجهاز الهضمي وخفض مستوى السكر في الدم.

فوائد شجرة النيم

لشجرة النيم فوائد عديدة؛ حيث يعمل كل جزء فيها على سد فجوة في المجال الصحي كما يلي:

تستخدم أوراق شجرة النيم في علاجات الجهاز الهضمي مثل الديدان المعوية واضطرابات المعدة وفقد الشهية وأمراض الكبد.

كما تستخدم الأوراق أيضًا في أمراض العيون والأسنان والتقرح الجلدي والحمى ومرض السكري، وتستخدم بشكل كبير في طب النساء والتوليد.

يستخدم اللحاء والأغصان والفاكهة لتلك الشجرة في علاج أمراض البواسير ونزلات البرد المختلفة والجروح.

في بعض مناطق خط الاستواء يتم استخدام الأغصان كبديل لفرشاة الأسنان ولكن هذا قد يعرض حياتهم للخطر لأن الشجرة تكون معرضة بشكل مباشر للملوثات الهوائية والتي قد تنتقل عبر الجهاز الهضمي وتسبب بكتيريا في المعدة.

موانع الاستعمال لشجرة النيم

يجب الاستعانة بالطبيب بشكل مباشر في حالة تواجد تلك الأعراض أو جزء منها تجنباً للآثار الجانبية التي قد تسببها تلك الشجرة للصحة العامة للجسم:

تناول الأطفال لبذور أو زيت النيم دون الفحص الشامل لهم وإمكانية إعطائهم النبتة من عدمه، وفي تلك الحالة تشمل أعراض رفض الجسم للنبتة غيبوبة واضطرابات دماغية وإسهال وسرعة نبضات القلب.

يمكن أن تكون خطراً على الحامل وقد تسبب الإجهاض.

قد تضر بالحيوانات المنوية وبالتالي تسبب العقم وقلة الخصوبة.

قد تؤدي إلى انخفاض مفاجئ لمستوى السكر في الدم وبالتالي التأثير بالسلب على مرضى السكري.

من الممكن أن تزيد من أداء جهاز المناعة بشكل غير منتظم مما قد يسبب مرض الذئبة الحمراء أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناول تلك النبتة سواء كأعشاب يمكن الحصول عليها بأي طريقة أو الأدوية التي تحتوي على عناصرها الكيميائية.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد ذكرنا الطبيعة العلاجية لعشبة النيم أو يمكن القول بشجرة النيم لاحتواء كل جزء منها على فائدة مستقلة بذاته ويساهم بشكل كبير في معظم الأدوية المستخدمة في الأمراض المذكورة خلال المقال.