دولة عظمى تضع شروط جديدة غير مسبقة لدخول اليمنيين الى اراضيها !!

الرياض - محمد الاطلسي - قال مدير مطار صنعاء الدولي الاستاذ خالد الشايف ان السلطات الهندية ضاعفت شروطها الخاصة بالسماح لليمنيين بدخول الاراضي الهندية.

وقال الشايف ان السلطات الهندية وضعت شروط جديدة من شأنها ان تعرقل وصول الالاف من المسافرين الى اراضيها. واضاف بالقول :" شروط تأشيرة العلاج في الهند ١- تقرير طبي محلي من أي مستشفى ٢- دعوة من مستشفى هندي ٣- استمارة طلب تاشيره لكل شخص تعبأ من موقع http://indianvisaonline.gov.in

٤- كشف حساب بنكي لمدة6 شهور وبمبلغ 4 ألف دولار للشخص الواحدويجب أن يغطي الرصيدالتكلفة التقديرية للعلاج + مبلغ 4 الف$ ٥- حجز طيران