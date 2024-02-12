أفضل 3 أدعية ذكرها القرآن لفتح أبواب الرزق وصرف البلاء والمصائب؟..رددها قبل النوم

الرياض - محمد الاطلسي - الدعاء هو من أعظم العبادات التي يمكن أن نلجأ بها إلى الله تعالى، فهو باب من أبواب الفرج والرحمة. وفي وقت البلاء يكون الدعاء أكثر أهمية، فهو وسيلة للتقرب إلى الله تعالى وطلب العون منه في رفع البلاء. وفيما يلي بعض الأدعية التي يمكن أن ندعو بها لرفع البلاء:

• دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: “اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوّل عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك.

دعاء سيدنا يونس عليه السلام: “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.”

• دعاء سيدنا أيوب عليه السلام: “إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.”