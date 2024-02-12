من هي الدولة الوحيده في العالم التي تمنح المرأة 75 ألف دولار لكل مولود .. لن تتوقعها !!

الرياض - محمد الاطلسي - تشجع شركة كورية جنوبية موظفيها على الإنجاب، في خطوة للمساعدة على رفع معدل المواليد المنخفض في البلاد.

وقالت مجموعة "بويونغ"، وهي شركة إنشاءات مقرها في سول، إنها تخطط لدفع نحو 75 ألف دولار للموظفين في كل مرة ينجبون فيها.

وأضافت الشركة أنها ستدفع 5.25 مليون دولار نقدا لموظفيها الذين أنجبوا 70 طفلا منذ 2021، سواء كانوا رجالا أو نساء، وفقا لـCNN.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، لي جونغ كيون، إنها تقدم دعما ماليا لموظفيها لتخفيف العبء المالي المتعلق بتربية الأطفال.

وأضاف أنه سيتم منح الموظفين الذين لديهم 3 أطفال خيار الاختيار بين الحصول على 225 ألف دولار نقدا أو الحصول على سكن.

وتواجه كوريا الجنوبية، البالغ تعداد سكانها 51 مليونا، انخفاضا غير مسبوق في المواليد الجدد، لأن النساء يفضلن مسارهن المهني.

وتعاني البلاد من أدنى معدل خصوبة في العالم، إذ بلغ 0.78 في العام 2022، وتتوقع هيئة الإحصاء الكورية أن تنخفض إلى 0.65 في 2025.