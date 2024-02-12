اتفرج : اول فتاة يمنية تهرب كمية كبيرة من المخدرات إلى السعودية .. لن تصدق ما هي

الرياض - محمد الاطلسي - ألقت الجهات الأمنية في منطقة عسير السعودية القبض على يمني ويمنية لتورطهما في ترويج نبات القات المخدر، وذلك ضمن حملة "بالمرصاد" التي تنفذها وزارة الداخلية السعودية للحد من انتشار المخدرات في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمكافحة المخدرات العقيد محمد النجيدي أنه تم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات عن نشاطهما الإجرامي، وبعد التحري والمتابعة تم ضبطهما وبحوزتهما 147 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في أكياس بلاستيكية داخل مركبتهما.

وأضاف النجيدي أنه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، مؤكدًا أن مكافحة المخدرات مستمرة في حربها القاصمة ضد كل من يحاول العبث بأمن المجتمع وسلامة أفراده.

وشدد النجيدي على أهمية دور المجتمع في التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي شبهة أو ملاحظة تتعلق بالمخدرات عبر الرقم الموحد 995 أو تطبيق "كلنا أمن" أو حملة "بلغ عنهم"، مشيرًا إلى أن هذا الدور يسهم في حماية الوطن والشباب من هذه الآفة الخطيرة.